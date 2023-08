Наступник Бена Воллеса у Міноборони Великої Британії – пілот. Що ще LIGA.net розповіли в Англії

Грант Шаппс, який замінить на посаді міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, є приватним пілотом і "дуже добре знайомий з усією повітряною галуззю", що на руку офіційному Києву, який прагне переходу Повітряних сил ЗСУ на західну авіатехніку. Про це в інтерв'ю LIGA.net, яке вийде 4 вересня, повідомив голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.

31 серпня стало відомо, що Воллес подав у відставку (раніше він попереджав, що може піти взагалі із політики), а його місце займе очільник Міненерго країни Шаппс.

Еллвуд повідомив, що Шаппс прийшов до парламенту разом з ним у 2005 році й він – "дуже досвідчений політик, який очолював партію, низку урядових департаментів, включно з транспортом, енергетикою тощо".

"Він також є приватним пілотом. Думаю, він має свій літак. Тому він дуже добре знайомий з усією повітряною галуззю з цієї точки зору (посміхається. – Ред.). І йому не знадобиться багато часу, щоб отримати інструктаж і бути в курсі того, що відбувається", – описав колегу британський депутат.

Еллвуд переконаний, що Шаппс "невдовзі" з'їздить до України як глава Міноборони, "щоб дізнатися про те, що там відбувається".

Голова оборонного комітету парламенту Британії вважає, що з ротацією міністрів не буде жодних змін у зовнішній політиці Лондона щодо України.

"Ми змінили кількох прем'єрів, чи не так? Можна згадати про Бориса Джонсона, Ліз Трасс і навіть Ріші Сунака. Але наш фокус, наші зобов'язання, наше залучення та участь в Україні, я не думаю, що вони змінилися. Якщо і змінилися, то, навпаки, посилилися", – пояснив він.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.