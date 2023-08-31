Бен Воллес пішов з посади голови міноборони Великої Британії

Бен Воллес направив прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку офіційне прохання про відставку з посади міністра оборони. Про це повідомляє Sky News.

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Раніше повідомлялося, що вранці 31 серпня Сунак, як очікується, запропонує нового міністра оборони замість Воллеса, який оголосив про намір піти у відставку минулого місяця. Заміна міністра відбувається у рамках "перетрусу" урядового кабінету. У зв'язку з цим Воллес написав формальне прохання про відставку, яку прем'єр прийняв.

У проханні Воллес високо оцінив дії уряду Великої Британії у зв'язку з війною Росії проти України та подякував Сунаку за його внесок у розвиток збройних сил.

Воллес вважає, що Британію поважають у всьому світі за її Збройні сили, і ця повага тільки зросла після початку вторгнення Росії в Україну". Він підкреслив, що "не можна повертатися в ті часи, коли оборона розглядалася як допоміжна стаття видатків уряду, а економія досягалася за рахунок її спустошення".

Уоллес був одним із кандидатів у прем'єр-міністри Британії після відставки Бориса Джонсона. Він також вважався одним із кандидатів на пост генерального секретаря НАТО.

У липні повідомлялося, що посаду міністра оборони Великої Британії може обійняти нинішній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Воллес служив у армії, має звання капітана. Член Консервативної партії, з 2010 року – депутат Палати громад. З 2016 по 2019 рік обіймав посаду держміністра безпеки, потім – міністр оборони.

Воллес – послідовний прихильник надання максимальної військової допомоги Україні у ситуації вторгнення з боку Росії. Один із лідерів міжнародної консультативної групи у форматі Рамштайн. Під час його каденції Британія однією з перших передала Україні передові системи озброєнь – від протитанкових комплексів NLAW на початку вторгнення РФ до ракет високого радіусу дії Storm Shadow.

Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру не підтримали США. За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.

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