Бен Воллес пішов з посади голови міноборони Великої Британії
Бен Воллес направив прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку офіційне прохання про відставку з посади міністра оборони. Про це повідомляє Sky News.
Раніше повідомлялося, що вранці 31 серпня Сунак, як очікується, запропонує нового міністра оборони замість Воллеса, який оголосив про намір піти у відставку минулого місяця. Заміна міністра відбувається у рамках "перетрусу" урядового кабінету. У зв'язку з цим Воллес написав формальне прохання про відставку, яку прем'єр прийняв.
У проханні Воллес високо оцінив дії уряду Великої Британії у зв'язку з війною Росії проти України та подякував Сунаку за його внесок у розвиток збройних сил.
Воллес вважає, що Британію поважають у всьому світі за її Збройні сили, і ця повага тільки зросла після початку вторгнення Росії в Україну". Він підкреслив, що "не можна повертатися в ті часи, коли оборона розглядалася як допоміжна стаття видатків уряду, а економія досягалася за рахунок її спустошення".
Уоллес був одним із кандидатів у прем'єр-міністри Британії після відставки Бориса Джонсона. Він також вважався одним із кандидатів на пост генерального секретаря НАТО.
У липні повідомлялося, що посаду міністра оборони Великої Британії може обійняти нинішній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
Воллес служив у армії, має звання капітана. Член Консервативної партії, з 2010 року – депутат Палати громад. З 2016 по 2019 рік обіймав посаду держміністра безпеки, потім – міністр оборони.
Воллес – послідовний прихильник надання максимальної військової допомоги Україні у ситуації вторгнення з боку Росії. Один із лідерів міжнародної консультативної групи у форматі Рамштайн. Під час його каденції Британія однією з перших передала Україні передові системи озброєнь – від протитанкових комплексів NLAW на початку вторгнення РФ до ракет високого радіусу дії Storm Shadow.
- Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру не підтримали США. За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.
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