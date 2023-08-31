Бен Уоллес ушел с поста главы минобороны Великобритании

Бен Уоллес направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку официальное прошение об отставке с поста министра обороны. Об этом сообщает Sky News.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ранее сообщалось, что утром 31 августа Сунак, как ожидается, предложит нового министра обороны вместо Уоллеса, который объявил о намерении уйти в отставку в прошлом месяце. Замена министра происходит в рамках "перетряски" правительственного кабинета. В связи с этим Уоллес написал формальное прошение об отставке.

В прошении Уоллес высоко оценил действия правительства Великобритании в связи с войной России против Украины и поблагодарил Сунака за его вклад в развитие вооруженных сил.

Уоллес считает, что Британию уважают во всем мире за ее Вооруженные силы, и это уважение только выросло после начала вторжения России в Украину". Он подчеркнул, что "нельзя возвращаться в те времена, когда оборона рассматривалась как вспомогательная статья расходов правительства, а экономия достигалась за счет ее опустошения".

Уоллес был одним из кандидатов в премьер-министры Британии после отставки Бориса Джонсона. Он также считался одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО.

В июле сообщалось, что должность министра обороны Великобритании может занять нынешний министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Новость дополняется

Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру не поддержали США. По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.