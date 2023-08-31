Бен Уоллес ушел с поста главы минобороны Великобритании
Бен Уоллес направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку официальное прошение об отставке с поста министра обороны. Об этом сообщает Sky News.
Ранее сообщалось, что утром 31 августа Сунак, как ожидается, предложит нового министра обороны вместо Уоллеса, который объявил о намерении уйти в отставку в прошлом месяце. Замена министра происходит в рамках "перетряски" правительственного кабинета. В связи с этим Уоллес написал формальное прошение об отставке.
В прошении Уоллес высоко оценил действия правительства Великобритании в связи с войной России против Украины и поблагодарил Сунака за его вклад в развитие вооруженных сил.
Уоллес считает, что Британию уважают во всем мире за ее Вооруженные силы, и это уважение только выросло после начала вторжения России в Украину". Он подчеркнул, что "нельзя возвращаться в те времена, когда оборона рассматривалась как вспомогательная статья расходов правительства, а экономия достигалась за счет ее опустошения".
Уоллес был одним из кандидатов в премьер-министры Британии после отставки Бориса Джонсона. Он также считался одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО.
В июле сообщалось, что должность министра обороны Великобритании может занять нынешний министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Новость дополняется
- Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру не поддержали США. По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.
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