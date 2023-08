Преемник Уоллеса в Минобороны Великобритании – пилот. Что еще LIGA.net рассказали в Англии

Грант Шаппс, который сменит на должности министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, является частным пилотом и "очень хорошо знаком со всей воздушной отраслью", что на руку официальному Киеву, жаждущему перехода Воздушных сил ВСУ на западную авиатехнику. Об этом в интервью LIGA.net, которое выйдет 4 сентября, сообщил глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.

31 августа стало известно, что Уоллес подал в отставку (ранее он предупреждал, что может уйти вообще из политики), а его место займет глава Минэнерго страны Шаппс.

Эллвуд сообщил, что Шаппс пришел в парламент вместе с ним в 2005 году и он – "очень опытный политик, возглавлявший партию, ряд правительственных департаментов, включая транспорт, энергетику и т.д".

"Он также является частным пилотом. Думаю, у него есть свой самолет. Поэтому он очень хорошо знаком со всей воздушной отраслью с этой точки зрения (улыбается. – Ред.). И ему не понадобится много времени, чтобы получить инструктаж и быть в курсе происходящего", – описал коллегу британский депутат.

Эллвуд убежден, что Шаппс "вскоре" съездит в Украину в качестве главы Минобороны, "чтобы узнать о том, что там происходит".

Глава оборонного комитета парламента Британии полагает, что с ротацией министров не будет никаких изменений во внешней политике Лондона по Украине.

"Мы сменили нескольких премьеров, не правда ли? Можно упомянуть о Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и даже о Риши Сунаке. Но наш фокус, наши обязательства, наше вовлечение и участие в Украине, я не думаю, что они изменились. Если и поменялись, то, напротив, усилились", – пояснил он.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.