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Отставка Уоллеса. Sky пишет, что новым главой минобороны Британии станет союзник Сунака

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 11:23
Отставка Уоллеса. Sky пишет, что новым главой минобороны Британии станет союзник Сунака - Фото
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Новым министром обороны Великобритании станет глава министерства энергетической безопасности Грант Шаппс. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Журналисты пишут, что британский премьер-министр Риши Сунак назначит новым министром обороны нынешнего министра энергетической безопасности Гранта Шаппса.

Шаппса видели утром 31 августа, когда он заходил на Даунинг-стрит, 10. 

Sky News называет Шаппса "политическим союзником" Сунака.

Ранее нынешний глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил о своей отставке. 

Он служил в армии, имеет звание капитана. Член Консервативной партии, с 2010 года – депутат Палаты общин. С 2016 по 2019 год занимал должность госминистра безопасности, затем – министр обороны.

Уоллес – последовательный сторонник оказания максимальной военной помощи Украине в ситуации вторжения со стороны России. Один из лидеров международной консультативной группы в формате Рамштайн. Во время его каденции Британия одной из первых передала Украине передовые системы вооружений – от противотанковых комплексов NLAW в начале вторжения РФ до ракет высокого радиуса действия Storm Shadow.

  • Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру не поддержали США.
  • По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона. 

Читайте также: Министр обороны Британии: В следующие три-четыре года Путин еще может нанести удар

Дмитрий Гриниченко
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