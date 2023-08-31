Отставка Уоллеса. Sky пишет, что новым главой минобороны Британии станет союзник Сунака

Новым министром обороны Великобритании станет глава министерства энергетической безопасности Грант Шаппс. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на собственные источники.

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Журналисты пишут, что британский премьер-министр Риши Сунак назначит новым министром обороны нынешнего министра энергетической безопасности Гранта Шаппса.

Шаппса видели утром 31 августа, когда он заходил на Даунинг-стрит, 10.

Sky News называет Шаппса "политическим союзником" Сунака.

Ранее нынешний глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил о своей отставке.

Он служил в армии, имеет звание капитана. Член Консервативной партии, с 2010 года – депутат Палаты общин. С 2016 по 2019 год занимал должность госминистра безопасности, затем – министр обороны.

Уоллес – последовательный сторонник оказания максимальной военной помощи Украине в ситуации вторжения со стороны России. Один из лидеров международной консультативной группы в формате Рамштайн. Во время его каденции Британия одной из первых передала Украине передовые системы вооружений – от противотанковых комплексов NLAW в начале вторжения РФ до ракет высокого радиуса действия Storm Shadow.

Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру не поддержали США.

По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.

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