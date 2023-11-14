Впервые с февраля-2022. Топ-советники лидеров поддержки Украины выслушали Ермака — фото

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с советниками лидеров США, Германии, Великобритании и Франции, где продвигал на совещании мысль, что сейчас, когда в Украине "втрое больше оккупантов, чем в начале большой войны", Силам обороны нужна усиленная поддержка союзников.

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На встрече были: советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, советник британского премьера по тем же вопросам Тимоти Барроу, внешнеполитический советник немецкого канцлера Йенс Плетнер и советник французского лидера по внешней политике Эмманюэль Бон.

Руководитель ОП напомнил, что прошлая встреча в таком же формате состоялась почти два года назад, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Тогда меня спросили, что будет делать Украина, если Россия нападет, а я ответил: "Будем бороться". И мы боремся. Сейчас мы встретились и обсудили дальнейшие шаги по усилению Украины, предоставлению гарантий безопасности", — добавил он.

Коллеги-союзники, резюмировал Ермак, заверили его, что "будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется ради достижения справедливого мира".

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