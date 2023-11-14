Впервые с февраля-2022. Топ-советники лидеров поддержки Украины выслушали Ермака — фото
Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с советниками лидеров США, Германии, Великобритании и Франции, где продвигал на совещании мысль, что сейчас, когда в Украине "втрое больше оккупантов, чем в начале большой войны", Силам обороны нужна усиленная поддержка союзников.
На встрече были: советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, советник британского премьера по тем же вопросам Тимоти Барроу, внешнеполитический советник немецкого канцлера Йенс Плетнер и советник французского лидера по внешней политике Эмманюэль Бон.
Руководитель ОП напомнил, что прошлая встреча в таком же формате состоялась почти два года назад, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Тогда меня спросили, что будет делать Украина, если Россия нападет, а я ответил: "Будем бороться". И мы боремся. Сейчас мы встретились и обсудили дальнейшие шаги по усилению Украины, предоставлению гарантий безопасности", — добавил он.
Коллеги-союзники, резюмировал Ермак, заверили его, что "будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется ради достижения справедливого мира".
- Внутриполитические дрязги в США уже негативно влияют на способность Украины обороняться из-за того, что Вашингтон не может дать ей все необходимое, "и этот эффект будет только усиливаться со временем", сказал 14 ноября 2023 года Салливан.
- Также в ноябре он говорил, что у США есть деньги и на Украину, и на Израиль: "Иначе придется отправлять солдат".
- В начале осени Салливан утверждал, что Северная Корея "заплатит цену", если предоставит оружие РФ. Северная Корея поставила РФ множество снарядов.
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