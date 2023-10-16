За два месяца корабли РФ, вероятно, три раза забирали оружие у КНДР – спутниковые снимки

Американская газета The Washington Post опубликовала спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что за последние два месяца российские корабли неоднократно забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в военный порт РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Лондонский Королевский объединенный институт оборонных исследований проанализировал снимки и заключил, что российские корабли Ангара и Мария не курсировали по маршруту "Северная Корея – военный порт РФ" до того, как Москва и Пхеньян активизировали свои контакты на высоком уровне.

Затем, с августа, корабли появились на спутниковых снимках.

Аналитики рассказали, что суда курсируют между северо-восточным северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке России. Начиная с середины августа и по 14 октября, они совершили не менее пяти рейсов туда и обратно.

Корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, скрывая свое местонахождение, отмечается на сайте Marine Traffic.

Аналитики RUSI и американские официальные лица не могут четко ответить на вопросы, что конкретно перевозят Мария и Ангара. Однако, поскольку корабли связаны с российской сетью военной логистики, это позволяет предполагать, что данные судна перевозят военное оборудование.

Приблизительно в то время, когда начались поставки, на складе боеприпасов в Тихорецке, что неподалеку от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов. Они были заполнены за последние недели после прибытия железнодорожных вагонов. В RUSI пришли к выводу, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами.

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

14 сентября начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня "Град".

Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

Читайте также: Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Улица с двусторонним движением становится все опаснее

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.