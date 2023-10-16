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За два месяца корабли РФ, вероятно, три раза забирали оружие у КНДР – спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 15:24
За два месяца корабли РФ, вероятно, три раза забирали оружие у КНДР – спутниковые снимки - Фото
Корабль Ангара ЧФ РФ (Фото: ресурс оккупантов)

Американская газета The Washington Post опубликовала спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что за последние два месяца российские корабли неоднократно забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в военный порт РФ.

Лондонский Королевский объединенный институт оборонных исследований проанализировал снимки и заключил, что российские корабли Ангара и Мария не курсировали по маршруту "Северная Корея – военный порт РФ" до того, как Москва и Пхеньян активизировали свои контакты на высоком уровне.

Затем, с августа, корабли появились на спутниковых снимках.

Аналитики рассказали, что суда курсируют между северо-восточным северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке России. Начиная с середины августа и по 14 октября, они совершили не менее пяти рейсов туда и обратно.

Фото: Royal United Services Institute

Корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, скрывая свое местонахождение, отмечается на сайте Marine Traffic.

Аналитики RUSI и американские официальные лица не могут четко ответить на вопросы, что конкретно перевозят Мария и Ангара. Однако, поскольку корабли связаны с российской сетью военной логистики, это позволяет предполагать, что данные судна перевозят военное оборудование.

Фото: Royal United Services Institute і Planet Labs

Приблизительно в то время, когда начались поставки, на складе боеприпасов в Тихорецке, что неподалеку от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов. Они были заполнены за последние недели после прибытия железнодорожных вагонов. В RUSI пришли к выводу, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами.

Фото: Royal United Services Institute і Planet Labs

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

Недавно представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что переговоры Северной Кореи с Россией о поставке оружия имеют успех, особенно после визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына к российскому "коллеге" Владимиру Путину.
14 сентября начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня "Град".
  • Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
  • По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
  • По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

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Милана Головань
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