За два месяца корабли РФ, вероятно, три раза забирали оружие у КНДР – спутниковые снимки
Американская газета The Washington Post опубликовала спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что за последние два месяца российские корабли неоднократно забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в военный порт РФ.
Лондонский Королевский объединенный институт оборонных исследований проанализировал снимки и заключил, что российские корабли Ангара и Мария не курсировали по маршруту "Северная Корея – военный порт РФ" до того, как Москва и Пхеньян активизировали свои контакты на высоком уровне.
Затем, с августа, корабли появились на спутниковых снимках.
Аналитики рассказали, что суда курсируют между северо-восточным северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке России. Начиная с середины августа и по 14 октября, они совершили не менее пяти рейсов туда и обратно.
Корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, скрывая свое местонахождение, отмечается на сайте Marine Traffic.
Аналитики RUSI и американские официальные лица не могут четко ответить на вопросы, что конкретно перевозят Мария и Ангара. Однако, поскольку корабли связаны с российской сетью военной логистики, это позволяет предполагать, что данные судна перевозят военное оборудование.
Приблизительно в то время, когда начались поставки, на складе боеприпасов в Тихорецке, что неподалеку от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов. Они были заполнены за последние недели после прибытия железнодорожных вагонов. В RUSI пришли к выводу, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами.
13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
- Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".
Читайте также: Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Улица с двусторонним движением становится все опаснее
Комментарии