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Буданов: Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для "Градов"

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 08:11
Буданов: Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет России боеприпасы. Об этом он сообщил в комментарии NV.

По его словам, полтора месяца назад КНДР начала передавать россиянам артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 мм — они подходят для артиллерии советского образца.

Также Пхеньян передает Москве ракеты для реактивных систем залпового огня "Град". 

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

  • В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает России снарядами.
  • 11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.
  • Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" относительно влияния такой помощи.

Читайте также: NYT о бронепоезде диктатора КНДР: Медленный, пуленепробиваемый, полный вина – фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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