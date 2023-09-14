Буданов: Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для "Градов"

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет России боеприпасы. Об этом он сообщил в комментарии NV.

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По его словам, полтора месяца назад КНДР начала передавать россиянам артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 мм — они подходят для артиллерии советского образца.

Также Пхеньян передает Москве ракеты для реактивных систем залпового огня "Град".

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает России снарядами.

11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.

Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" относительно влияния такой помощи.

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