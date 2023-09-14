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Буданов: Північна Корея вже півтора місяці передає Росії снаряди та ракети для "Градів"

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 08:11
Буданов: Північна Корея вже півтора місяці передає Росії снаряди та ракети для
Кирило Буданов (Фото: скріншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає Росії боєприпаси. Про це він повідомив у коментарі NV.

За його словами, півтора місяці тому КНДР почала передавати росіянам артилерійські снаряди калібру 122 та 152 мм — вони підходять для артилерії радянського зразка.

Також Пхеньян передає Москві ракети для реактивних систем залпового вогню "Град".

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

  • У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.
  • 11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.
  • Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" щодо впливу такої допомоги.

Читайте також: NYT про бронепоїзд диктатора КНДР: Повільний, куленепробивний, повний вина – фото, відео

Дмитро Гриниченко
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