Буданов: Північна Корея вже півтора місяці передає Росії снаряди та ракети для "Градів"

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає Росії боєприпаси. Про це він повідомив у коментарі NV.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, півтора місяці тому КНДР почала передавати росіянам артилерійські снаряди калібру 122 та 152 мм — вони підходять для артилерії радянського зразка.

Також Пхеньян передає Москві ракети для реактивних систем залпового вогню "Град".

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.

11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.

Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" щодо впливу такої допомоги.

Читайте також: NYT про бронепоїзд диктатора КНДР: Повільний, куленепробивний, повний вина – фото, відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.