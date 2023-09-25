Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Улица с двусторонним движением становится все опаснее
США рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как "улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной". Об этом заявил в понедельник госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, передает CNN.
Блинкен назвал поездку диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию демонстрацией "угроз более широкой безопасности" со стороны КНДР, отметив, что Россия "отчаялась в поисках оборудования, материалов и технологий для своей продолжающейся агрессии против Украины", а Северная Корея ищет помощи, чтобы укрепить и продвинуть свои собственные ракетные программы.
"Мы работаем рука об руку с другими партнерами и союзниками, чтобы выявить опасные пути военного сотрудничества России и Северной Кореи, которое угрожает глобальному миру и безопасности", – добавил Блинкен.
- 11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России – вероятно, для переговоров с Путиным.
- Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, передает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".
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