Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Улица с двусторонним движением становится все опаснее

США рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как "улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной". Об этом заявил в понедельник госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, передает CNN.

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Блинкен назвал поездку диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию демонстрацией "угроз более широкой безопасности" со стороны КНДР, отметив, что Россия "отчаялась в поисках оборудования, материалов и технологий для своей продолжающейся агрессии против Украины", а Северная Корея ищет помощи, чтобы укрепить и продвинуть свои собственные ракетные программы.

"Мы работаем рука об руку с другими партнерами и союзниками, чтобы выявить опасные пути военного сотрудничества России и Северной Кореи, которое угрожает глобальному миру и безопасности", – добавил Блинкен.

11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России – вероятно, для переговоров с Путиным.

Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, передает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

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