Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Вулиця з двостороннім рухом стає дедалі небезпечнішою

США розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як "вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою". Про це заявив у понеділок держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, передає CNN.

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Блінкен назвав поїздку диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина в Росію демонстрацією "загроз ширшої безпеки" з боку КНДР, зазначивши, що Росія "зневірилася в пошуках обладнання, матеріалів і технологій для своєї агресії проти України", а Північна Корея шукає допомоги, щоб зміцнити і просунути свої власні ракетні програми.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами та союзниками, щоб виявити небезпечні шляхи військової співпраці Росії та Північної Кореї, яка загрожує глобальному миру та безпеці", – додав Блінкен.

11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді в напрямку Росії – ймовірно, для переговорів з Путіним.

Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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