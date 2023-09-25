Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Вулиця з двостороннім рухом стає дедалі небезпечнішою
США розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як "вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою". Про це заявив у понеділок держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, передає CNN.
Блінкен назвав поїздку диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина в Росію демонстрацією "загроз ширшої безпеки" з боку КНДР, зазначивши, що Росія "зневірилася в пошуках обладнання, матеріалів і технологій для своєї агресії проти України", а Північна Корея шукає допомоги, щоб зміцнити і просунути свої власні ракетні програми.
"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами та союзниками, щоб виявити небезпечні шляхи військової співпраці Росії та Північної Кореї, яка загрожує глобальному миру та безпеці", – додав Блінкен.
- 11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді в напрямку Росії – ймовірно, для переговорів з Путіним.
- Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
Читайте також: NYT про бронепоїзд диктатора КНДР: Повільний, куленепробивний, повний вина – фото, відео
Коментарі