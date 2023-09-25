RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Вулиця з двостороннім рухом стає дедалі небезпечнішою

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 19:44
Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Вулиця з двостороннім рухом стає дедалі небезпечнішою - Фото
Ентоні Блінкен (Фото - ЕРА)

США розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як "вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою". Про це заявив у понеділок держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, передає CNN.

Блінкен назвав поїздку диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина в Росію демонстрацією "загроз ширшої безпеки" з боку КНДР, зазначивши, що Росія "зневірилася в пошуках обладнання, матеріалів і технологій для своєї агресії проти України", а Північна Корея шукає допомоги, щоб зміцнити і просунути свої власні ракетні програми.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами та союзниками, щоб виявити небезпечні шляхи військової співпраці Росії та Північної Кореї, яка загрожує глобальному миру та безпеці", – додав Блінкен.

  • 11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді в напрямку Росії – ймовірно, для переговорів з Путіним.
  • Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
  • На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
  • За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

Читайте також: NYT про бронепоїзд диктатора КНДР: Повільний, куленепробивний, повний вина – фото, відео

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаКНДРПівнічна Кореяентоні блінкен
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 