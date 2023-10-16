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За два місяці кораблі РФ, ймовірно, тричі забирали зброю у КНДР – супутникові знімки

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 15:24
За два місяці кораблі РФ, ймовірно, тричі забирали зброю у КНДР – супутникові знімки - Фото
Корабель Ангара ЧФ РФ (Фото: ресурс окупантів)

Американська газета The Washington Post опублікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що протягом останніх двох місяців російські кораблі неодноразово забирали вантажі з Північної Кореї й доставляли їх до військового порту РФ.

Лондонський Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень проаналізував знімки та зробив висновок, що російські кораблі Ангара й Марія не курсували маршрутом "Північна Корея – військовий порт РФ" до того, як Москва і Пхеньян активізували свої контакти на високому рівні.

Потім, із серпня, кораблі з'явилися на супутникових знімках.

Аналітики розповіли, що судна курсують між північно-східним північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході Росії. Починаючи з середини серпня й до 14 жовтня, вони зробили щонайменше п’ять рейсів туди й назад.

Фото: Royal United Services Institute

Кораблі вимкнули сигнал автоматичної системи ідентифікації, приховавши своє місцеперебування, зазначається на сайті Marine Traffic.

Аналітики RUSI й американські офіційні особи не можуть чітко відповісти на запитання, що конкретно перевозять Марія й Ангара. Проте, оскільки кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, це дає підстави припускати, що дані судна перевозять військове обладнання.

Фото: Royal United Services Institute і Planet Labs

Приблизно в той час, коли почалися постачання, на складі боєприпасів у Тихорєцьку, що неподалік українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів. Вони були заповнені протягом останніх тижнів після прибуття залізничних вагонів. У RUSI дійшли висновку, що колір і розмір контейнерів збігаються з вантажами.

Фото: Royal United Services Institute і Planet Labs

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла в Росію понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням і боєприпасами.

Нещодавно представник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що переговори Північної Кореї з Росією щодо постачання зброї мають успіх, особливо після візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до російського "колеги" Володимира Путіна.
14 вересня начальник української військової розвідки Кирило Буданов сказав, що Північна Корея вже півтора місяця передає Росії снаряди й ракети для реактивних систем залпового вогню "Град".
  • Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
  • На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
  • За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

Читайте також: Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Вулиця з двостороннім рухом стає дедалі небезпечнішою

Мілана Головань
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війнавійськова допомогазброяПівнічна Корея
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