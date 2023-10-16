За два місяці кораблі РФ, ймовірно, тричі забирали зброю у КНДР – супутникові знімки
Американська газета The Washington Post опублікувала супутникові знімки, які свідчать про те, що протягом останніх двох місяців російські кораблі неодноразово забирали вантажі з Північної Кореї й доставляли їх до військового порту РФ.
Лондонський Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень проаналізував знімки та зробив висновок, що російські кораблі Ангара й Марія не курсували маршрутом "Північна Корея – військовий порт РФ" до того, як Москва і Пхеньян активізували свої контакти на високому рівні.
Потім, із серпня, кораблі з'явилися на супутникових знімках.
Аналітики розповіли, що судна курсують між північно-східним північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході Росії. Починаючи з середини серпня й до 14 жовтня, вони зробили щонайменше п’ять рейсів туди й назад.
Кораблі вимкнули сигнал автоматичної системи ідентифікації, приховавши своє місцеперебування, зазначається на сайті Marine Traffic.
Аналітики RUSI й американські офіційні особи не можуть чітко відповісти на запитання, що конкретно перевозять Марія й Ангара. Проте, оскільки кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, це дає підстави припускати, що дані судна перевозять військове обладнання.
Приблизно в той час, коли почалися постачання, на складі боєприпасів у Тихорєцьку, що неподалік українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів. Вони були заповнені протягом останніх тижнів після прибуття залізничних вагонів. У RUSI дійшли висновку, що колір і розмір контейнерів збігаються з вантажами.
13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла в Росію понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням і боєприпасами.
- Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
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