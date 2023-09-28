Держдеп США: Переговори КНДР та Росії розвиваються

Речник Держдепу США Меттью Міллер на брифінгу заявив, що переговори Північної Кореї з Росією щодо постачання зброї мають успіх, особливо після візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до російського "колеги" Володимира Путіна.

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"Ми неодноразово говорили про це та попереджали, що переговори про зброю між Росією та КНДР майже напевно мали місце під час поїздки Кім Чен Ина до Росії. І ми вважаємо, що вони тривають та розвиваються", – сказав він.

За його словами, переговори точаться не тільки навколо зброї для Росії, а й навколо технологій для КНДР.

Якщо Москва постачить Пхеньяну космічні або інші технології, це підірве глобальний режим нерозповсюдження та порушуватиме відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала сама Росія, додав Міллер.

11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді в напрямку Росії – ймовірно, для переговорів з Путіним.

Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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