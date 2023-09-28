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Госдеп США: Переговоры КНДР и России развиваются

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 06:51
Госдеп США: Переговоры КНДР и России развиваются - Фото
Мэттью Миллер (Фото: ЕРА)

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что переговоры Северной Кореи с Россией по поставке оружия имеют успех, особенно после визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына к российскому "коллеге" Владимиру Путину.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ына в Россию. И мы считаем, что они продолжаются и развиваются", – сказал он.

По его словам, переговоры ведутся не только вокруг оружия для России, но и вокруг технологий для КНДР.

Если Москва поставит Пхеньяну космические или другие технологии, это подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама Россия, добавил Миллер.

  • 11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде в направлении России – вероятно, для переговоров с Путиным.
  • Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
  • По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
  • По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

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Милана Головань
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