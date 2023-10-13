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У Байдена показали карту постачання боєприпасів із КНДР до РФ. Кім хоче ракети та літаки

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13.10.2023, 22:10
У Байдена показали карту постачання боєприпасів із КНДР до РФ. Кім хоче ракети та літаки - Фото
Кім Чен Ин (Фото: EPA)

У Білому домі показали карту постачання військової допомоги з Північної Кореї до Росії. Відповідний маршрут на закритому брифінгу оприлюднив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі, повідомляє журналістка Лаура Роузен.

За її словами, Кірбі надав карту пересування понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами.

На ній можна побачити, що вантаж для росіян був відправлений зі станції Наджин на кордоні з Приморським краєм РФ, після чого був перевезений через усю територію країни-окупантки до Тихорецька Краснодарського краю неподалік кордону з окупованою Луганською областю.

Кореспондент видання Nikkei Asia Ріо Накамура написав, що представник Білого дому заявив, що КНДР в обмін на допомогу Росії розраховує отримати ракети класу "земля-повітря", бронетехніку та навіть бойові літаки.

Нещодавно представник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що переговори Північної Кореї з Росією щодо постачання зброї мають успіх, особливо після візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до російського "колеги" Володимира Путіна.
14 вересня начальник української військової розвідки Кирило Буданов сказав, що Північна Корея вже півтора місяця передає Росії снаряди та ракети для реактивних систем залпового вогню "Град".
  • Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
  • На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
  • За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

Читайте також: Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Вулиця з двостороннім рухом стає дедалі небезпечнішою

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогабілий дімПівнічна Кореяджон кірбі
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