Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів — США

Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, цитує його Голос Америки.

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За його словами, понад 1000 контейнерів військової допомоги від КНДР було передано окупантам для війни проти України.

14 вересня начальник української військової розвідки Кирило Буданов сказав, що Північна Корея вже півтора місяця передає Росії снаряди та ракети для реактивних систем залпового вогню "Град".

Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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