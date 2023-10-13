Северная Корея дала РФ более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов — США
13.10.2023, 20:12
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)
Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его Голос Америки.
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По его словам, более 1000 контейнеров военной помощи от КНДР были переданы оккупантам для войны против Украины.
Недавно представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что переговоры Северной Кореи с Россией по поставке оружия имеют успех, особенно после визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына к российскому "коллеге" Владимиру Путину.
14 сентября начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня "Град".
- Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".
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