Северная Корея дала РФ более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов — США

Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, более 1000 контейнеров военной помощи от КНДР были переданы оккупантам для войны против Украины.

14 сентября начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня "Град".

Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

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