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У Байдена показали карту поставок боеприпасов из КНДР в РФ. Ким хочет ракеты и самолеты

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 22:10
У Байдена показали карту поставок боеприпасов из КНДР в РФ. Ким хочет ракеты и самолеты - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

В Белом доме показали карту поставок военной помощи из Северной Кореи в Россию. Соответствующий маршрут на закрытом брифинге обнародовал представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби, передает журналистка Лаура Роузен.

По ее словам, Кирби предоставил карту передвижения более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. 

На ней можно увидеть, что груз для россиян был отправлен со станции Наджин на границе с Приморским краем РФ, после чего был перевезен через всю территорию страны-оккупанта в Тихорецк Краснодарского края неподалеку от границы с оккупированной Луганской областью. 

Корреспондент издания Nikkei Asia Рио Накамура написал, что представитель Белого дома заявил, что КНДР в обмен на помощь России рассчитывает получить ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику и даже боевые самолеты. 

Недавно представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что переговоры Северной Кореи с Россией по поставке оружия имеют успех, особенно после визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына к российскому "коллеге" Владимиру Путину.
14 сентября начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что Северная Корея уже полтора месяца передает России снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня "Град". 
  • Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
  • По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
  • По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

Читайте также: Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Улица с двусторонним движением становится все опаснее

Дмитрий Гриниченко
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