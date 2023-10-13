У Байдена показали карту поставок боеприпасов из КНДР в РФ. Ким хочет ракеты и самолеты
В Белом доме показали карту поставок военной помощи из Северной Кореи в Россию. Соответствующий маршрут на закрытом брифинге обнародовал представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби, передает журналистка Лаура Роузен.
На ней можно увидеть, что груз для россиян был отправлен со станции Наджин на границе с Приморским краем РФ, после чего был перевезен через всю территорию страны-оккупанта в Тихорецк Краснодарского края неподалеку от границы с оккупированной Луганской областью.
Корреспондент издания Nikkei Asia Рио Накамура написал, что представитель Белого дома заявил, что КНДР в обмен на помощь России рассчитывает получить ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику и даже боевые самолеты.
- Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".
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