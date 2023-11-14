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Зеленский о делегации в США: Делаем все для сохранения надежности позиций Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 23:50
Зеленский о делегации в США: Делаем все для сохранения надежности позиций Украины - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

Украинская делегация работает с международными партнерами во время визита в Соединенные Штаты – "готовит следующий год", заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. По его словам, будет непросто, однако власти "делают все", чтобы позиции Украины сохранили надежность.

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"Продолжаем работать с нашими партнерами, прежде всего в Соединенных Штатах, чтобы поддержка Украины сохранялась именно на том уровне, который нужен сейчас. Я благодарен партнерам за понимание украинских потребностей", – сказал он.

Президент рассказал, что сейчас в столице США Вашингтоне находится украинская делегация: первая вице-премьер Юлия Свириденко, руководитель Офиса Андрей Ермак, представители Министерства юстиции и команд, продвигающие, в том числе, усиление санкций против России и использование замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Зеленский сообщил, что состоялись "веские встречи" с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его командой, советниками по вопросам национальной безопасности президента США и лидеров Франции, Германии, Великобритании, представителями общественных сил Америки, руководителями международных финансовых институций и агентств по развитию: "Готовим следующий год".

"Будет непросто. Мы осознаем это. Но мы делаем все, чтобы позиции Украины сохранили надежность. И в ближайшие недели запланирована соответствующая работа с европейскими и другими нашими партнерами", – подытожил глава государства.

  • 14 ноября глава ОП встретился в Вашингтоне с советниками лидеров США, Германии, Великобритании и Франции, где продвигал мнение, что сейчас, когда в Украине "втрое больше оккупантов, чем в начале большой войны", Силам обороны нужна усиленная поддержка союзников.

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Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийСШАделегациямеждународные отношенияандрей ермак
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