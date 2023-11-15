Зеленский ответил, что может быть без помощи партнеров: Сложно, но не остановит борьбу

Украина начала производить аналоги западного оружия, но для этого нужно время, и без поставок от партнеров "усложняется все", заявил президент Владимир Зеленский. Отсутствие финансовой помощи повлечет за собой кризис и будет влиять на ход войны, но не остановит борьбу Украины, рассказал он во время встречи с журналистками из стран Африки.

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Журналист сказал, что недавно в медиа по миру говорили о возможном уменьшении финансовой помощи Украине по сравнению с прошлым годом. Он спросил президента, будет ли это иметь влияние на Украину, на темпы освобождения украинских территорий.

"Любая помощь... лучше с ней, чем без нее – и это очевидно понятные вещи. Помощь Украине в большинстве это два главных направления. Это помощь оружием: есть соответствующие образцы оружия, которых в Украине просто нет. Вопрос не в том, что тебе не хватает денег, или еще чего-то, — просто нет соответствующих образцов оружия. И это то, что мы имеем. Поэтому это оружие очень важно, потому что это технологическая поддержка Украины", — ответил президент.

Зеленский подтвердил, что Украина начала производить аналоги западного оружия, однако для этого нужно время, и потому без западного оружия "усложняется все".

"Вторая история – это финансовая поддержка, это о социальных выплатах. Да, я вам скажу откровенно, без этого будет также очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает (и даже во время войны мы зарабатываем эти деньги), все мы отдаем нашему военному – и это факт. Нашим военным никто ничего не платит (от партнеров – Ред.). Мы не просим у наших партнеров, но все, что мы зарабатываем, все, что у нас есть, мы отдаем им [военным]", – объяснил он.

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По словам Зеленского, если не будет помощи Украине с социальной поддержкой важных направлений (и пенсионеров, и людей, которым "она очень нужна"), то будет "очень сложно".

Президент отметил, что тогда нужно будет либо уменьшать поддержку военным, уменьшать их заработные платы, либо не давать социальную помощь гражданским: "То есть это в любом случае будет кризис".

"А кризис, будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли он нашу борьбу? Нет. Почему? Когда началась война, у нас не было ничего. У нас не было оружия западных образцов, у нас было наше оружие. У нас не было никаких других финансов – у нас было то, что зарабатывала Украина. У нас не было каких-то особых технологий – у нас были свои технологии, и тоже очень неплохие. У нас не было 10 видов, или 20 видов дронов – нет, у нас не было. Но у нас было два вида наших [беспилотников], и три там какие-то [дроны-]разведчики, не хочу говорить сейчас детали, если можно. Что было. Но у нас было то, что есть только у нас, и нет ни у кого в мире – это наша земля. И пришли [оккупанты] к нам – это наш дом. И как бы нам кто ни помогал, и за что мы действительно очень благодарны, все равно каждая страна для каждого [своего] гражданина, и так оно и есть. И так как мы любим нашу землю, как вы любите свою землю, никто ее любить не будет. И это ясно. И потому еще раз подчеркиваю: мы очень благодарны за эту помощь, но в первые дни войны, и когда мы остановили Россию, мы были сами. При всем уважении ко всем ", – объяснил украинский лидер.

Он отметил, что у него нет никакой претензии, но есть только благодарность всем партнерам, которые помогали Украине.

По словам Зеленского, не факт, что без помощи партнеров Украина могла бы быть там, где есть сейчас.

"Но у нас была воля – она и осталась. У нас была смелость – я считаю, она есть. У нас была мотивация – она никуда не делась. Да, все ослабляется со временем долгой войны, и это понятно. Но просто сказать, что Украина зависит только от западной помощи, — это не правда. Но то, что без этой помощи России будет легче – сто процентов ", — подытожил он.

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20 октября 2023 г. президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.

15 ноября Палата представителей Конгресса США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украины.

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