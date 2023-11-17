Генштаб: Росія наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Донецька та Вербового — карта боїв

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті відбулось 72 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

У районі Кремінної українські воїни відбили штурми поблизу Білогорівки.

Під Бахмутом ЗСУ відбили 18 атак у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Одночасно тривають штурми на південному фланзі.

Росіяни і далі намагаються оточити Авдіївку, але зазнають втрат і не мають успіху, провальними були 17 штурмів у районах Степового, Авдіївки та Первомайського.

Також захлинулися 19 атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки, безуспішними були атаки й біля Старомайорського.

У Запорізькій області армія РФ шість разів контратакувала в районах Роботиного та Вербового, Сили оборони відбилися та продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Українська авіація завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження загарбників, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів.

16 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія втратила 1330 осіб, 69 одиниць техніки та 44 артилерійські системи за минулу добу. Загалом РФ втратила 315 620 загарбників, кількість втрат окупантів останнім часом варіюється в районі 1000 осіб на добу – цифри збігаються з озвученими західними анонімними посадовими особами.

14 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Сили оборони взяли та утримують "плацдарм" на лівому березі Дніпра.

The Guardian: Західні чиновники оцінюють втрати Росії у 300 000 – 400 000.

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