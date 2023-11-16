The Guardian: Західні посадовці оцінюють втрати Росії у 300 000 – 400 000

The Guardian із посиланням на анонімних західних посадовців пише, що втрати РФ убитими та пораненими становлять 300 000 – 400 000 осіб, а жодна сторона нібито "не здатна здійснити вирішальну операцію на суші". Зі слів неназваних чиновників, ймовірно буде тривалий конфлікт, де вирішальне значення матиме довгострокова військова допомога партнерів України.

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"Наразі Росія зазнала втрат у війні в Україні від 300 000 до 400 000 убитими та пораненими, а під час найважчих боїв під Авдіївкою вона втрачає від 500 до 1000 на день згідно з брифінгом західних офіційних осіб", – пише видання.

ЗМІ пише, що чиновники на умовах анонімності "визнали", що контрнаступ України на Запорізькому фронті "по суті завершився", хоча, ймовірно, три українські бригади переправилися через Дніпро під Херсоном.

"Жодна сторона не здатна здійснити вирішальну операцію на суші", — сказав один із неназваних посадовців, і здається, що, ймовірно, буде "тривалий конфлікт", у якому довгострокова військова допомога США та Європи буде мати вирішальне значення, передає The Guardian.

Як стверджує ЗМІ, значні сили, описані як три бригади, зайняли позицію на іншому березі Дніпра, яку росіяни виявилися нездатними вибити, хоча, за їхніми словами, було незрозуміло, скільки бронетехніки українські військові змогли переправити через річку.

"Але, попри успіх у перетині річки, чиновники сказали, що вони очікують, що Україна, швидше за все, зможе досягти лише поступового прогресу "село за раз", подібним темпом до літніх зусиль на південь від Оріхова та Великої Новосілки", – підсумовує The Guardian.

16 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія втратила 1330 осіб, 69 одиниць техніки та 44 артилерійські системи за минулу добу. Загалом РФ втратила 315 620 загарбників, кількість втрат окупантів останнім часом варіюється в районі 1000 осіб на добу – цифри збігаються з тими, що озвучили західні анонімні посадовці.

Про те, що Силам оборони вдалося закріпитися в районі селища Кринки, повідомляють як українські, так і російські ЗМІ, а також американський інститут вивчення війни (ISW). Офіційно керівництво ЗСУ не коментує цього, заявляючи лише, що бойова робота Сил оборони триває і розголос лише шкодить.

14 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Сили оборони взяли та утримують "плацдарм" на лівому березі Дніпра.

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