The Guardian: Западные чиновники оценивают потери России в 300 000 – 400 000

The Guardian со ссылкой на анонимных западных чиновников пишет, что потери РФ убитыми и ранеными составляют 300 000 – 400 000 человек, а ни одна сторона якобы "не способна совершить решающую операцию на суше". По словам неназванных чиновников, вероятно последует продолжительный конфликт, где решающее значение будет иметь долгосрочная военная помощь партнеров Украины.

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"Сейчас Россия понесла потери в войне в Украине от 300 000 до 400 000 убитыми и ранеными, а во время тяжелых боев под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 в день согласно брифингу западных официальных лиц", – пишет издание.

СМИ пишет, что чиновники на условиях анонимности "признали", что контрнаступление Украины на Запорожском фронте "по сути завершилось", хотя, вероятно, три украинские бригады переправились через Днепр под Херсоном.

"Ни одна сторона не способна совершить решающую операцию на суше", — сказал один из неназванных должностных лиц, и кажется, что, вероятно, последует "длительный конфликт", в котором долгосрочная военная помощь США и Европы будет иметь решающее значение, передает The Guardian.

Как утверждает СМИ, значительные силы, описанные как три бригады, заняли позицию на другом берегу Днепра, которую россияне оказались неспособны выбить, хотя, по их словам, было непонятно, сколько бронетехники украинские военные смогли переправить через реку.

"Но, несмотря на успех в пересечении реки, чиновники сказали, что они ожидают, что Украина, скорее всего, сможет добиться лишь постепенного прогресса "село за раз", подобным темпом к летним усилиям к югу от Орехова и Великой Новоселки", – заключает The Guardian.

16 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия потеряла 1330 человек, 69 единиц техники и 44 артиллерийских системы за минувшие сутки. В общей сложности РФ потеряла 315 620 захватчиков, количество потерь оккупантов в последнее время варьируется в районе 1000 человек в сутки – цифры совпадают с озвученными западными анонимными должностными лицами.

О том, что Силам обороны удалось закрепиться в районе поселка Крынки, сообщают как украинские, так и российские СМИ, а также американский институт изучения войны (ISW). Официально руководство ВСУ не комментирует это, заявляя лишь, что боевая работа Сил обороны продолжается и огласка только вредит.

14 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Силы обороны взяли и удерживают "плацдарм" на левом берегу Днепра.

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