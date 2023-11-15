Росія наступає на Куп'янськ з декількох напрямків і б'є всім арсеналом авіації – ЗСУ

Росіяни перегрупувались і наступають одразу з кількох напрямків в районі Куп’янська, активно застосовуючи авіацію. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Він зазначив, що на цьому напрямку ситуація залишається "активною".

"Ворог перегрупувався, надалі наступає з декількох напрямків на Куп’янськ, хоче повторно окупувати це місто, адже це важливий логістичний центр, через який здійснювались постачання провіанту і боєприпасів для ворожої армії", – сказав Фітьо.

Представник ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку росіяни протягом доби завдали 19 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал своєї авіації – штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки.

Крім того, окупанти залучили 25 дронів-камікадзе і здійснили 532 артилерійських обстріли.

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9 листопада Фітьо повідомив, що росіяни вже місяць активно наступають на Куп'янському напрямку і готувались до цих дій протягом трьох місяців.

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