Росія наступає на Куп'янськ з декількох напрямків і б'є всім арсеналом авіації – ЗСУ
Росіяни перегрупувались і наступають одразу з кількох напрямків в районі Куп’янська, активно застосовуючи авіацію. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Він зазначив, що на цьому напрямку ситуація залишається "активною".
"Ворог перегрупувався, надалі наступає з декількох напрямків на Куп’янськ, хоче повторно окупувати це місто, адже це важливий логістичний центр, через який здійснювались постачання провіанту і боєприпасів для ворожої армії", – сказав Фітьо.
Представник ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку росіяни протягом доби завдали 19 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал своєї авіації – штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки.
Крім того, окупанти залучили 25 дронів-камікадзе і здійснили 532 артилерійських обстріли.
- Естонська розвідка прогнозувала "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.
- 9 листопада Фітьо повідомив, що росіяни вже місяць активно наступають на Куп'янському напрямку і готувались до цих дій протягом трьох місяців.
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