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Росія наступає на Куп'янськ з декількох напрямків і б'є всім арсеналом авіації – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 19:02
Росія наступає на Куп'янськ з декількох напрямків і б'є всім арсеналом авіації – ЗСУ - Фото
Винищувач Су-25 (Ілюстративне фото - Wikipedia)

Росіяни перегрупувались і наступають одразу з кількох напрямків в районі Куп’янська, активно застосовуючи авіацію. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Він зазначив, що на цьому напрямку ситуація залишається "активною".

"Ворог перегрупувався, надалі наступає з декількох напрямків на Куп’янськ, хоче повторно окупувати це місто, адже це важливий логістичний центр, через який здійснювались постачання провіанту і боєприпасів для ворожої армії", – сказав Фітьо.

Представник ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку росіяни протягом доби завдали 19 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал своєї авіації – штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки.

Крім того, окупанти залучили 25 дронів-камікадзе і здійснили 532 артилерійських обстріли.

  • Естонська розвідка прогнозувала "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.
  • 9 листопада Фітьо повідомив, що росіяни вже місяць активно наступають на Куп'янському напрямку і готувались до цих дій протягом трьох місяців.

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Оксана Житнюк
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війнаКуп'янськкуп'янський напрямокволодимир фітьо

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