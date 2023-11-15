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Як українські дрони-камікадзе нищать російську піхоту, зброю і техніку – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 16:46
Відео: 128 бригада
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128 окрема гірсько-штурмова бригада опублікувала відео знищення російської техніки, зброї й особового складу за допомогою безпілотників.

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"Відеодоказ ефективності вмілого використання дронів-камікадзе проти техніки, озброєння і живої сили росармії на прикладі операторів роти ударних безпілотних апаратних комплексів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади", – йдеться в підписі до відео.

На кадрах – знищення "Буханки" (повнопривідного мікроавтобуса), розрахунку АГС-17 (автоматичного станкового гранатомета), ПТРК "Фагот" (протитанкового ракетного комплексу), ПТУР (протитанкової керованої ракети), а також піхоти "в укриттях, окопах, щілинах, просто неба", зазначили у 128-й бригаді.

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Оксана Житнюк
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