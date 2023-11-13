Сили оборони знищили п'ять розвідувальних безпілотників російських загарбників на півдні, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Військові додали відео – на ньому збиття російського безпілотника "Орлан-10".

"13 листопада 2023 року силами й засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено п'ять російських розвідувальних БпЛА: три "Мерлін-ВР", два "Орлан-10", – пишуть Повітряні сили.

Чотири БпЛА були знищені у Херсонській області й один у Миколаївській, зазначили військові.

Два "Мерліни-ВР" і два "Орлани" були знищені завдяки успішній бойовій роботі воїнів Херсонської зенітної бригади повітряного командування "Південь", повідомляють у відомстві.

"Орлан-10" – багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідувальних операцій, введений в експлуатацію у 2013 році, у травні 2022 року загарбники представили його ударну модифікацію. Вартість одного "Орлана-10" може сягати від $87 000 до $120 000, повідомляв британський Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень.

"Мерлін-ВР" – російський експериментальний безпілотник, призначений для розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Експериментальний зразок було презентовано у вересні 2021-го, даних про випробування та серійне виробництво немає. За даними Defence Express, ЗСУ вже збивали такий безпілотник у червні 2022-го, і в ньому немає жодних "гібридних технологій", про що заявляли російські розробники.