Силы обороны уничтожили пять разведывательных беспилотников российских захватчиков на юге, сообщили воздушные силы ВСУ. Военные добавили видео – на нем сбитие российского беспилотника "Орлан-10".

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"13 ноября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены пять российских разведывательных БПЛА: три "Мерлин-ВР", два "Орлан-10"", – пишут Воздушные силы.

Четыре БпЛА были уничтожены в Херсонской области и один в Николаевской, отмечают военные.

Два "Мерлина-ВР" и два "Орлана" были уничтожены благодаря успешной боевой работе воинов Херсонской зенитной бригады воздушного командования "Юг", сообщают в ведомстве.

"Орлан-10" – многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для разведывательных операций, введенный в эксплуатацию в 2013 году, в мае 2022 года захватчики представили его ударную модификацию. Стоимость одного "Орлана-10" может достигать $87 000 до $120 000, сообщал британский Королевский объединенный институт оборонных исследований. Мерлин-ВР – российский экспериментальный беспилотник, предназначенный для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Экспериментальный образец был представлен в сентябре 2021-го, данных об испытаниях и серийном производстве нет. По данным Defence Express, ВСУ уже сбивали такой беспилотник в июне 2022-го, и в нем нет никаких "гибридных технологий", о чем заявляли российские разработчики.

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