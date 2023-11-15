За добу ЗСУ знищили 58 одиниць артилерії окупантів та 820 загарбників – Генштаб

Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 820 осіб, знищено також 58 артилерійських систем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 314 290 (+820);

→ танків – 5377 (+15);

→ бойових броньованих машин – 10 104 (+18);

→ артилерійських систем – 7647 (+58) ;

→ РСЗВ – 884 (+2) ;

→ засобів ППО – 582 (+2) ;

→ літаків – 323 (+1) ;

→ гелікоптерів – 324;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5675 (+26) ;

→ крилатих ракет – 1562 (+1) ;

→ кораблів/катерів – 20;

→ підводних човнів – 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 020 (+47) ;

→ спеціальної техніки – 1083 (+2).

Вранці Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. За добу на фронті сталося понад 60 бойових зіткнень.

За даними військових, ЗСУ відкидають росіян із прибережних позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ведуть контрбатарейну боротьбу.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-2.

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

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