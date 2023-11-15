За добу ЗСУ знищили 58 одиниць артилерії окупантів та 820 загарбників – Генштаб
Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 820 осіб, знищено також 58 артилерійських систем, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 314 290 (+820);
→ танків – 5377 (+15);
→ бойових броньованих машин – 10 104 (+18);
→ артилерійських систем – 7647 (+58) ;
→ РСЗВ – 884 (+2) ;
→ засобів ППО – 582 (+2) ;
→ літаків – 323 (+1) ;
→ гелікоптерів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5675 (+26) ;
→ крилатих ракет – 1562 (+1) ;
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 020 (+47) ;
→ спеціальної техніки – 1083 (+2).
Вранці Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. За добу на фронті сталося понад 60 бойових зіткнень.
За даними військових, ЗСУ відкидають росіян із прибережних позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ведуть контрбатарейну боротьбу.
- 10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-2.
- 14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.
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