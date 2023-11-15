За сутки ВСУ уничтожили 58 единиц артиллерии оккупантов и 820 захватчиков – Генштаб

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 820 человек, уничтожены также 58 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 314 290 (+820);

→ танков — 5377 (+15);

→ боевых бронированных машин — 10 104 (+18);

→ артиллерийских систем — 7647 (+58);

→ РСЗО — 884 (+2);

→ средств ПВО — 582 (+2);

→ самолетов — 323 (+1);

→ вертолетов — 324;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5675 (+26);

→ крылатых ракет — 1562 (+1);

→ кораблей/катеров — 20;

→ подлодок — 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 020 (+47);

→ специальной техники — 1083 (+2).

Утром Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. За сутки на фронте произошло более 60 боевых столкновений.

По данным военных, ВСУ отбрасывают россиян с прибрежных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, ведут контрбатарейную борьбу.

10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.

14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

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