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За сутки ВСУ уничтожили 58 единиц артиллерии оккупантов и 820 захватчиков – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 08:21
За сутки ВСУ уничтожили 58 единиц артиллерии оккупантов и 820 захватчиков – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 820 человек, уничтожены также 58 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 314 290 (+820);
→ танков — 5377 (+15);
→ боевых бронированных машин — 10 104 (+18);
→ артиллерийских систем — 7647 (+58);
→ РСЗО — 884 (+2);
→ средств ПВО — 582 (+2);
→ самолетов — 323 (+1);
→ вертолетов — 324;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5675 (+26);
→ крылатых ракет — 1562 (+1);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 10 020 (+47);
→ специальной техники — 1083 (+2).

Военные потери армии РФ на 15 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

Утром Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. За сутки на фронте произошло более 60 боевых столкновений.

По данным военных, ВСУ отбрасывают россиян с прибрежных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области, ведут контрбатарейную борьбу. 

  • 10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
  • 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.

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Сергей Бережной
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