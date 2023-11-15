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Генштаб: Россия наступает по фронту от Купянска до юга, бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 07:17
Генштаб: Россия наступает по фронту от Купянска до юга, бои за Авдеевку и Марьинку — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 60 боевых столкновений. В направлении Купянска ВСУ отбили восемь атак в районах Синьковки и Петропавловки. 

Безуспешными были штурмы врага в районах Надии и Серебрянского лесничества под Кременной. 

Под Бахмутом украинские воины отбили 12 атак в районах Богдановки, Ивановки, Клещеевки и Андреевки. Одновременно Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге. 

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку и несут значительные потери, было отбито 17 штурмов в районах самого города, Новокалиново, Северного, Тоненького, Водяного и Первомайского. 
Также провальными были 20 атак противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме этого, две атаки РФ было вблизи Старомайорского, но успеха не имели. 
Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Противовоздушная оборона сбила штурмовик Су-25, два дрона-камикадзе Shahed-136, авиационную ракету Х-59 и 17 БпЛА-разведчиков. 
Ракетчики и артиллеристы поразили шесть районов сосредоточения армии РФ, 17 артиллерийских средств, три средства ПВО и склад с горючим. 
  • 10 ноября Главнокомандующий ВСУ назвал количество потерь России за месяц ее штурмов Авдеевки: ликвидировано около 10 000 российских оккупантов, уничтожено более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25.
  • 14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении.
  • Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты наступали в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино.

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Дмитрий Гриниченко
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