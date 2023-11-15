Генштаб: Россия наступает по фронту от Купянска до юга, бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 60 боевых столкновений. В направлении Купянска ВСУ отбили восемь атак в районах Синьковки и Петропавловки.

Безуспешными были штурмы врага в районах Надии и Серебрянского лесничества под Кременной.

Под Бахмутом украинские воины отбили 12 атак в районах Богдановки, Ивановки, Клещеевки и Андреевки. Одновременно Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку и несут значительные потери, было отбито 17 штурмов в районах самого города, Новокалиново, Северного, Тоненького, Водяного и Первомайского.

Также провальными были 20 атак противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме этого, две атаки РФ было вблизи Старомайорского, но успеха не имели. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.

Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Противовоздушная оборона сбила штурмовик Су-25, два дрона-камикадзе Shahed-136, авиационную ракету Х-59 и 17 БпЛА-разведчиков.

Ракетчики и артиллеристы поразили шесть районов сосредоточения армии РФ, 17 артиллерийских средств, три средства ПВО и склад с горючим.

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