Генштаб: Росія наступає по фронту від Куп'янська до півдня, бої за Авдіївку та Мар'їнку — карта
15.11.2023, 07:17
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 60 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська ЗСУ відбили вісім атак у районах Синьківки та Петропавлівки.
Безуспішними були штурми ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва під Кремінною.
Під Бахмутом українські воїни відбили 12 атак у районах Богданівки, Іванівки, Кліщіївки та Андріївки. Водночас Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.
Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку та зазнають значних втрат, було відбито 17 штурмів у районах самого міста, Новокалинового, Сєверного, Тоненького, Водяного та Первомайського.
Також провальними були 20 атак противника в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Крім цього, дві атаки РФ були поблизу Старомайорського, але успіху не мали.
Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.
Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Протиповітряна оборона збила штурмовик Су-25, два дрони-камікадзе Shahed-136, авіаційну ракету Х-59 та 17 БпЛА-розвідників.
Ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження армії РФ, 17 артилерійських засобів, три засоби ППО та склад із пальним.
- 10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.
- 14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти наступали в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного.
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