Генштаб: Росія наступає по фронту від Куп'янська до півдня, бої за Авдіївку та Мар'їнку — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 60 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська ЗСУ відбили вісім атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Безуспішними були штурми ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва під Кремінною.

Під Бахмутом українські воїни відбили 12 атак у районах Богданівки, Іванівки, Кліщіївки та Андріївки. Водночас Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку та зазнають значних втрат, було відбито 17 штурмів у районах самого міста, Новокалинового, Сєверного, Тоненького, Водяного та Первомайського.

Також провальними були 20 атак противника в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Крім цього, дві атаки РФ були поблизу Старомайорського, але успіху не мали.

Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Протиповітряна оборона збила штурмовик Су-25, два дрони-камікадзе Shahed-136, авіаційну ракету Х-59 та 17 БпЛА-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження армії РФ, 17 артилерійських засобів, три засоби ППО та склад із пальним.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти наступали в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного.

Читайте також: Зеленський про штурми Авдіївки: Путін хоче хоч якогось результату під оголошення виборів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.