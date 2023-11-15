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Как украинские дроны-камикадзе уничтожают российскую пехоту, оружие и технику – видео видео

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15.11.2023, 16:46
Видео: 128 бригада
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128 отдельная горно-штурмовая бригада опубликовала видео уничтожения российской техники, оружия и личного состава с помощью беспилотников.

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"Видеодоказательство эффективности умелого использования дронов-камикадзе против техники, вооружения и живой силы росармии на примере операторов роты ударных беспилотных аппаратных комплексов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады", – сказано в подписи к видео.

На кадрах – уничтожение "Буханки" (полноприводного микроавтобуса), расчета АГС-17 (автоматического станкового гранатомета), ПТРК "Фагот" (противотанкового ракетного комплекса), ПТУР (противотанковой управляемой ракеты), а также пехоты "в укрытиях, окопах, щелях, под открытым небом", отметили в 128-й бригаде.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили пять разведдронов на юге: "Орлан-10" и "Мерлин-ВР" – видео

Оксана Житнюк
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