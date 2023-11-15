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Россия наступает на Купянск с нескольких направлений и бьет всем арсеналом авиации – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 19:02
Россия наступает на Купянск с нескольких направлений и бьет всем арсеналом авиации – ВСУ - Фото
Винищувач Су-25 (Ілюстративне фото - Wikipedia)

Россияне перегруппировались и наступают сразу с нескольких направлений в районе Купянска, активно применяя авиацию. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Он отметил, что на этом направлении ситуация остается "активной".

"Враг перегруппировался, дальше наступает с нескольких направлений на Купянск, хочет повторно оккупировать данный город, так как это важный логистический центр, через который осуществлялись поставки провианта и боеприпасов для вражеской армии", – сказал Фитьо.

Представитель ВСУ сообщил, что на этом направлении россияне в течение суток нанесли 19 авиационных ударов, применяя весь арсенал своей авиации – штурмовую, бомбардировочную, а также вертолеты огневой поддержки.

Кроме того, оккупанты задействовали 25 дронов-камикадзе и совершили 532 артиллерийских обстрела.

  • Эстонская разведка прогнозировала "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
  • 9 ноября Фитьо сообщил, что россияне уже месяц активно наступают на Купянском направлении и готовились к этим действиям в течение трех месяцев.

Смотрите также: Как украинские дроны-камикадзе уничтожают российскую пехоту, оружие и технику – видео

Оксана Житнюк
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