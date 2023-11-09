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ЗСУ: Росія три місяці готувалася до наступу на Куп'янськ, зараз активніше кидає техніку

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 20:38
ЗСУ: Росія три місяці готувалася до наступу на Куп'янськ, зараз активніше кидає техніку - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Куп’янський напрямок зараз є одним із найважчих на фронті – росіяни активно наступають там уже протягом місяця й наразі почали використовувати більше техніки. До цих дій окупанти готувалися три місяці. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він зазначив, що противник не залишає спроб повторно окупувати місто Куп’янськ – важливий вузловий центр, через який РФ здійснювала логістичні постачання озброєння та провіанту для своїх окупаційних військ.

"На даний момент стратегічних успіхів на даному напрямку противник не має. Російські окупаційні війська здійснюють перегрупування і змінили акцент – раніше вони штурмували одним людським ресурсом, штурмовими групами, підрозділами Шторм, Шторм-Z. Зараз же активніше використовують техніку", – сказав Фітьо.

Він наголосив, що показником цього є велика кількість окупаційної техніки, що знищується на цьому напрямку Силами оборони (за минулу добу – 52 одиниці).

Фітьо зазначив, що до активних наступальних дій, які зараз відбуваються на Куп'янському напрямку, росіяни готувалися протягом трьох місяців. Сили оборони бачили цю підготовку і також паралельно проводили власну, зокрема посилюючи інженерні споруди й підтягуючи резерви.

"Свої активні дії противник розпочав на початку жовтня. Тобто наступальні дії на даній ділянці здійснюють вже понад місяць. На даний момент противник не досяг результатів, велика кількість втрат. За минулий тиждень, з 1 по 6 листопада, противник втратив 200 одиниць техніки та особового складу в кількості 1868 осіб. Втрати великі, а результату на даний момент немає", – сказав Фітьо.

Також, за його словами, збільшилася кількість атакувальних дій росіян на Бахмутському напрямку – за минулу добу там було 28 боєзіткнень, тоді як на Куп’янському було вісім.

  • Естонська розвідка прогнозувала "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.
  • Тим часом у районі Авдіївки та Мар'їнки окупанти посилили активність армійської та штурмової авіації, повідомив речник ЗСУ Штупун.

Дивіться також: "Ворог трохи горить". Сили оборони завдали удару по скупченню росіян – фото до та після

Оксана Житнюк
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