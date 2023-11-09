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ВСУ: РФ три месяца готовилась к наступлению на Купянск, сейчас активнее бросает технику

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 20:38
ВСУ: РФ три месяца готовилась к наступлению на Купянск, сейчас активнее бросает технику - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Купянское направление является одним из самых тяжелых на фронте – россияне активно наступают там уже в течение месяца и сейчас начали задействовать больше техники. К этим действиям оккупанты готовились три месяца. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он отметил, что противник не оставляет попыток повторно оккупировать город Купянск – важный узловой центр, через который РФ осуществляла логистические поставки вооружения и провианта для своих оккупационных войск.

"На данный момент стратегических успехов на данном направлении противник не имеет. Российские оккупационные войска осуществляют перегруппировку и сменили акцент – раньше они штурмовали одним человеческим ресурсом, штурмовыми группами, подразделениями Шторм, Шторм-Z. Сейчас же активнее используют технику", – сказал Фитьо.

Он отметил, что показателем этого является большое количество оккупационной техники, которая уничтожается на этом направлении Силами обороны (за прошедшие сутки – 52 единицы).

Фитьо подчеркнул, что к активным наступательным действиям, которые сейчас происходят на Купянском направлении, россияне готовились в течение трех месяцев. Силы обороны видели эту подготовку и тоже параллельно проводили собственную, в частности, усиливая инженерные сооружения и подтягивая резервы.

"Свои активные действия противник начал в начале октября. То есть наступательные действия на данном участке осуществляют уже более месяца. На данный момент противник не добился результатов, большое количество потерь. За прошедшую неделю, с 1 по 6 ноября, противник потерял 200 единиц техники и личного состава в количестве 1868 человек. Потери большие, а результата на данный момент нет", – сказал Фитьо.

Также, по его словам, увеличилось количество атак россиян на Бахмутском направлении – за прошедшие сутки там было 28 боестолкновений, тогда как на Купянском было восемь.

  • Эстонская разведка прогнозировала "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
  • Тем временем в районе Авдеевки и Марьинки оккупанты усилили активность армейской и штурмовой авиации, сообщил спикер ВСУ Штупун.

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Оксана Житнюк
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