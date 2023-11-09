RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Ворог трохи горить". Сили оборони завдали удару по скупченню росіян – фото до та після

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 16:38
Фoто - externalPilot, Twitter

Сили оборони завдали удару по особовому складу російських окупантів, що вишикувались перед вантажівкою на відкритій місцевості. Фото опублікував в Х інструктор з БПЛА фонду "Повернись живим".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Заохочуючи підписників долучитись до збору на розвідувальні безпілотники SHARK для 43 окремої аеромобільної бригади, він анонсував публікацію кадрів з цих БПЛА.

Спершу він опублікував кадр з прицілом, а згодом додав фото наслідків удару по росіянах.

"Ось вам логічне продовження попереднього кадру – ворог трохи горить, трохи вмирає", – йдеться в підписі.

Коли саме, якою зброєю і на якому напрямку фронту було завдано удару по особовому складу армії РФ, не уточнюється.

"Ворог трохи горить". Сили оборони завдали удару по скупченню росіян – фото до та після
  • 3 листопада 2023 року в Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
  • У 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".

Читайте також: Зеленський сказав, що втрати ЗСУ вп'ятеро менші. Залужний говорив про 150 000 убитих росіян

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиShark

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 