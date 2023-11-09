"Ворог трохи горить". Сили оборони завдали удару по скупченню росіян – фото до та після
Сили оборони завдали удару по особовому складу російських окупантів, що вишикувались перед вантажівкою на відкритій місцевості. Фото опублікував в Х інструктор з БПЛА фонду "Повернись живим".
Заохочуючи підписників долучитись до збору на розвідувальні безпілотники SHARK для 43 окремої аеромобільної бригади, він анонсував публікацію кадрів з цих БПЛА.
Спершу він опублікував кадр з прицілом, а згодом додав фото наслідків удару по росіянах.
"Ось вам логічне продовження попереднього кадру – ворог трохи горить, трохи вмирає", – йдеться в підписі.
Коли саме, якою зброєю і на якому напрямку фронту було завдано удару по особовому складу армії РФ, не уточнюється.
- 3 листопада 2023 року в Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
- У 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".
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