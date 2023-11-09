"Враг немного горит". Силы обороны нанесли удар по скоплению россиян – фото до и после
Силы обороны нанесли удар по личному составу российских оккупантов, выстроившихся перед грузовиком на открытой местности. Фото опубликовал в Х инструктор по БПЛА фонда "Повернись живим".
Призывая подписчиков присоединиться к сбору на разведывательные беспилотники SHARK для 43 отдельной аэромобильной бригады, он анонсировал публикацию кадров с этих БПЛА.
Сначала он опубликовал кадр с прицелом, а затем добавил фото последствий удара по россиянам.
"Вот вам логическое продолжение предыдущего кадра – враг немного горит, немного умирает", – сказано в подписи.
Когда именно, каким оружием и на каком направлении фронта был нанесен удар по личному составу армии РФ, не уточняется.
- 3 ноября 2023 года в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
- В 128 бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отметили, что россияне били "Искандером".
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