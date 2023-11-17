Левый берег Днепра. Силы обороны отразили атаки, идут меры по расширению плацдарма – карта
В течение суток на левом берегу Днепра Силы обороны отбили шесть атак российских оккупантов и проводят мероприятия по расширению плацдарма, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
"На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении благодаря мужеству и профессиональности украинских морских пехотинцев во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах", – сообщают военные.
Украинские защитники продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили шесть атак захватчиков и проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма, отмечает Генштаб.
OSINT-проект Deepstate фиксирует ситуацию так: освобождены 5,51 километра квадратных на левом берегу рядом с временно оккупированными Олешками, 186,46 квадратных км относятся к "серой зоне" — пока нельзя установить, кто контролирует эту территорию. Также исследователи фиксируют атаку оккупантов в районе села Крынки.
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