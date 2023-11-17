Левый берег Днепра. Силы обороны отразили атаки, идут меры по расширению плацдарма – карта

В течение суток на левом берегу Днепра Силы обороны отбили шесть атак российских оккупантов и проводят мероприятия по расширению плацдарма, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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"На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении благодаря мужеству и профессиональности украинских морских пехотинцев во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах", – сообщают военные.

Украинские защитники продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили шесть атак захватчиков и проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма, отмечает Генштаб.

OSINT-проект Deepstate фиксирует ситуацию так: освобождены 5,51 километра квадратных на левом берегу рядом с временно оккупированными Олешками, 186,46 квадратных км относятся к "серой зоне" — пока нельзя установить, кто контролирует эту территорию. Также исследователи фиксируют атаку оккупантов в районе села Крынки.

17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили операцию на левом берегу Днепра: военные назвали одну из главных целей – оттеснить захватчиков подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра

В Херсонской области на левом берегу Днепра украинские защитники уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

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