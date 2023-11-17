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Левый берег Днепра. Силы обороны отразили атаки, идут меры по расширению плацдарма – карта

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17.11.2023, 22:30
Левый берег Днепра. Силы обороны отразили атаки, идут меры по расширению плацдарма – карта - Фото
Украинские морпехи (Фото: Владимир Зеленский)

В течение суток на левом берегу Днепра Силы обороны отбили шесть атак российских оккупантов и проводят мероприятия по расширению плацдарма, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

"На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении благодаря мужеству и профессиональности украинских морских пехотинцев во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах", – сообщают военные.

Украинские защитники продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили шесть атак захватчиков и проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма, отмечает Генштаб.

OSINT-проект Deepstate фиксирует ситуацию так: освобождены 5,51 километра квадратных на левом берегу рядом с временно оккупированными Олешками, 186,46 квадратных км относятся к "серой зоне" — пока нельзя установить, кто контролирует эту территорию. Также исследователи фиксируют атаку оккупантов в районе села Крынки.

Карта: Deepstate

  • 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра.
  • В Генштабе ВСУ подтвердили операцию на левом берегу Днепра: военные назвали одну из главных целей – оттеснить захватчиков подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов.
  • Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.
  • Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра
  • В Херсонской области на левом берегу Днепра украинские защитники уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Читайте также: "Держим пальцы скрещенными": Генштаб Эстонии об обороне Авдеевки и левом береге Днепра

Артём Джерипа
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