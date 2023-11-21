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У россиян есть определенная паника: ГУР о плацдарме Сил обороны на левом берегу Днепра

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 00:08
У россиян есть определенная паника: ГУР о плацдарме Сил обороны на левом берегу Днепра - Фото
Морская пехота (Фото: 501 ОБМП)

Формирование плацдармов на левобережье Херсонской области действительно стало для россиян неожиданностью и спровоцировало определенные панические настроения среди оккупантов. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

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"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на левобережье Херсонской области у россиян есть определенная паника. Они активно проводят перегруппировку сил и пытаются перебрасывать туда свои дополнительные формирования", – сказал представитель ГУР.

По его словам, оккупанты надеялись, что теми силами и средствами, которые у них там уже есть, они смогут удержать эти захваченные территории.

Для формирования плацдармов нужны были хорошо подготовленные люди и долгое тщательное планирование, уточнил LIGA.net военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман.

"До того, как начали работать морпехи, почти пол года туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы. Они не собирались закрепляться, просто держали врага в напряжении, проводили рейды. Поэтому россияне не сразу поняли, что мы формируем плацдарм. Привыкли к постоянному перемещению наших ДРГ", – напомнил он.

Скорее всего, украинских военных, которые начинали создавать там плацдарм, россияне восприняли как очередную активность диверсантов, предположил военный эксперт.

  • 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
  • Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.
  • В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.

Читайте также: Разбор | "Россияне не успели понять". Как Силы обороны отвоевывают левый берег Днепра

Евгения Мазур
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