Силы обороны юга Украины показали удар HIMARS по российский самоходной артиллерийской установке "Акация". Видео опубликовал Стратком ВСУ.

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Как сказано в пояснении к видео, российская САУ 2С3 "Акация" была обнаружена на левом берегу Днепра в Херсонской области. После этого по ней был нанесен ракетный удар.

Утром Генштаб сообщил, что ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра в зоне ответственности группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении.

21 ноября в ГУР сообщили, что формирование ВСУ плацдармов на левобережье Херсонской области стало для россиян неожиданностью и спровоцировало панические настроения среди оккупантов.

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