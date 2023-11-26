Силы обороны юга Украины показали удар HIMARS по российский самоходной артиллерийской установке "Акация". Видео опубликовал Стратком ВСУ.
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Как сказано в пояснении к видео, российская САУ 2С3 "Акация" была обнаружена на левом берегу Днепра в Херсонской области. После этого по ней был нанесен ракетный удар.
Утром Генштаб сообщил, что ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра в зоне ответственности группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении.
- 21 ноября в ГУР сообщили, что формирование ВСУ плацдармов на левобережье Херсонской области стало для россиян неожиданностью и спровоцировало панические настроения среди оккупантов.
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