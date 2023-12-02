Генштаб: Равносильно тяжелые бои под Бахмутом и Авдеевкой, Россия давит на юге – карта

По словам военных, за 24 часа на фронте произошло 84 боевых столкновения. По 21 из них пришлось на районы под Авдеевкой и Бахмутом

Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупационные войска активно наступали в районах Бахмута и Авдеевки, штурмовали позиции Сил обороны на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По словам военных, за 24 часа на фронте произошло 84 боевых столкновения.

По 21 вражеской атаке украинские бойцы отбили на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там россияне наступали в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки, а также Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского соответственно.

Фронт на Авдеевском направлении (Карта: deepstate)

Фронт на Бахмутском направлении (Карта: deepstate)

Под Купянском Силы обороны отразили 13 атак россиян в районах Стельмаховки и Синьковки.

Возле Серебрянского леса под Кременной отбиты восемь атак.

При поддержке авиации оккупанты штурмовали Новомихайловку на Марьинском направлении.

Также враг пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового на юге. Там отбиты восемь и четыре атаки соответственно.

Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять складов боеприпасов противника.

27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.

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