Генштаб: Равносильно тяжелые бои под Бахмутом и Авдеевкой, Россия давит на юге – карта
За прошедшие сутки российские оккупационные войска активно наступали в районах Бахмута и Авдеевки, штурмовали позиции Сил обороны на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
По словам военных, за 24 часа на фронте произошло 84 боевых столкновения.
По 21 вражеской атаке украинские бойцы отбили на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там россияне наступали в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки, а также Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского соответственно.
Под Купянском Силы обороны отразили 13 атак россиян в районах Стельмаховки и Синьковки.
Возле Серебрянского леса под Кременной отбиты восемь атак.
При поддержке авиации оккупанты штурмовали Новомихайловку на Марьинском направлении.
Также враг пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового на юге. Там отбиты восемь и четыре атаки соответственно.
Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять складов боеприпасов противника.
- 27 ноября 2023 года спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.
Читайте также: Малюк о том, как снайперы СБУ защищали Бахмут: Достают топовых негодяев где угодно