Малюк про те, як снайпери СБУ захищали Бахмут: Дістають топових негідників де завгодно

Більшість бійців Центру спецоперацій "А" є чемпіонами світу зі снайпінгу, а тому виконують "найскладніші завдання під час війни", каже голова СБУ

Снайпер ЦСО А (Фото: СБУ)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів 1+1, як снайпери Центру спеціальних операцій "А" допомагали захищати від окупаційних російських військ "дорогу життя" до Бахмута навесні 2023 року.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, українські снайпери у складі малих тактичних груп прикривали військових біля "дороги життя". Крім того, вони виконували контрснайперську, контрдиверсійну роботу та коригування вогню для ЗСУ.

Малюк зазначив, що більшість бійців Центру спецоперацій "А" є чемпіонами світу зі снайпінгу, а тому виконують "найскладніші завдання під час війни".

"Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна та філігранна робота. Вони дістають топових негідників на реально великих дистанціях. І вони це роблять постійно, стабільно, ефективно", – заявив голова СБУ.

Він додав, що контррозвідка лідирує за кількістю знищеної бронетехніки за допомогою ударних безпілотників, оскільки під час його візиту до Бахмута було вирішено посилити снайперів СБУ бойовими групами з FPV-дронами.

"Одна з наших груп за чотири бойові виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який коштує від 450 до двох тисяч доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, що доводить ефективність дронів", – розповів Малюк.

11 листопада 2023 року представник ЗСУ Фітьо повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти вже не стоять в обороні та почали атакувати з новою силою.

13 листопада у ЗСУ повідомили про випадки "повітряних боїв" між безпілотниками.

Читайте також: 3 ОШБр: Дронова війна зараз на самому піку. Росіяни намагаються працювати FPV вночі