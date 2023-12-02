Малюк о том, как снайперы СБУ защищали Бахмут: Достают топовых негодяев где угодно

Большинство бойцов ЦСО "А" являются чемпионами мира по снайпингу, а потому выполняют "самые сложные задачи во время войны", говорит глава СБУ

Снайпер ЦСО А (Фото: СБУ)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал 1+1, как снайперы Центра специальных операций "А" помогали защищать от оккупационных российских войск "дорогу жизни" до Бахмута весной 2023 года.

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По его словам, украинские снайперы в составе малых тактических групп прикрывали военных у "дороги жизни". Кроме того, они выполняли контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.

Малюк отметил, что большинство бойцов Центра спецопераций "А" являются чемпионами мира по снайпингу, а потому выполняют "самые сложные задачи во время войны".

"Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев на реально больших дистанциях. И они это делают постоянно, стабильно, эффективно", – заявил глава СБУ.

Он добавил, что контрразведка лидирует по количеству уничтоженной бронетехники с помощью ударных беспилотников, поскольку во время его визита в Бахмут было решено усилить снайперов СБУ боевыми группами с FPV-дронами.

"Одна из наших групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники. Дрон, который стоит от 450 до двух тысяч долларов, курит многомиллионный танк. Это очень понятная арифметика, доказывающая эффективность дронов", – рассказал Малюк.

11 ноября 2023 года представитель ВСУ Фитьо сообщил, что на Бахмутском направлении российские кафиры уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой.

13 ноября в ВСУ сообщили о случаях "воздушных боев" между беспилотниками.

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