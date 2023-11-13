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ЗСУ про російські "мавіки": Вже навіть є випадки повітряних боїв між операторами

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13.11.2023, 19:41
ЗСУ про російські
Ілюстративне фото

Інтенсивність застосування росіянами дронів на фронті буває різною і, певно, залежить від "підвозів". При цьому вже були випадки "повітряних боїв" між безпілотниками. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун.

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Журналіст попросив Штупуна прокоментувати інформацію про застосування росіянами "мавіків" на Авдіївському напрямку нібито в "дуже великій" кількості.

"Дрони зараз використовують і росіяни, і ми. Наприклад, три дні тому було зафіксовано зокрема в районі Авдіївки, але і загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" 104 застосування дронів. Позавчора було вже в два рази менше, вчора – знов у два рази менше. Тобто залежить від якогось підвозу і плюс від роботи нашої РЕБ", – сказав речник ЗСУ.

Він наголосив, що "є певні хитрощі, про які ми говорити не можемо", а також вже є випадки, коли навіть відбуваються повітряні бої між "мавіками".

"Тобто якось намагаються пошкодити один одного оператори безпілотників", – повідомив Штупун.

  • У районі Авдіївки ЗСУ продовжують знищувати техніку й піхоту росіян, які намагаються оточити місто: дивіться відео 47-ї бригади.

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Оксана Житнюк
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війнаавдіївкатаврійський напрямокОлександр Штупун

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