UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ о российских "мавиках": Уже даже есть случаи воздушных боев между операторами

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 19:41
ВСУ о российских
Иллюстративное фото

Интенсивность применения россиянами дронов на фронте бывает разной и, вероятно, зависит от "подвозов". При этом уже были случаи "воздушных боев" между беспилотниками. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Журналист попросил Штупуна прокомментировать информацию о применении россиянами "мавиков" на Авдеевском направлении якобы в "очень большом" количестве.

"Дроны сейчас используют и россияне, и мы. Например, три дня назад было зафиксировано в частности в районе Авдеевки, но и вообще в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" 104 применения дронов. Позавчера было уже в два раза меньше, вчера – снова в два раза меньше. То есть зависит от какого-то подвоза и плюс от работы нашей РЭБ", – сказал спикер ВСУ.

Он подчеркнул, что "есть определенные хитрости, о которых мы говорить не можем", а также уже есть случаи, когда даже происходят воздушные бои между "мавиками".

"То есть как-то пытаются повредить друг друга операторы беспилотников", – сообщил Штупун.

  • В районе Авдеевки ВСУ продолжают уничтожать технику и пехоту россиян, пытающихся окружить город: смотрите видео 47-й бригады.

Смотрите также: Контрразведка дронами-камикадзе уничтожила склад БК и транспорт для боеприпасов – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкатаврическое направлениеАлександр Штупун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 