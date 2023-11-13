ВСУ о российских "мавиках": Уже даже есть случаи воздушных боев между операторами
Интенсивность применения россиянами дронов на фронте бывает разной и, вероятно, зависит от "подвозов". При этом уже были случаи "воздушных боев" между беспилотниками. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун.
Журналист попросил Штупуна прокомментировать информацию о применении россиянами "мавиков" на Авдеевском направлении якобы в "очень большом" количестве.
"Дроны сейчас используют и россияне, и мы. Например, три дня назад было зафиксировано в частности в районе Авдеевки, но и вообще в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" 104 применения дронов. Позавчера было уже в два раза меньше, вчера – снова в два раза меньше. То есть зависит от какого-то подвоза и плюс от работы нашей РЭБ", – сказал спикер ВСУ.
Он подчеркнул, что "есть определенные хитрости, о которых мы говорить не можем", а также уже есть случаи, когда даже происходят воздушные бои между "мавиками".
"То есть как-то пытаются повредить друг друга операторы беспилотников", – сообщил Штупун.
- В районе Авдеевки ВСУ продолжают уничтожать технику и пехоту россиян, пытающихся окружить город: смотрите видео 47-й бригады.
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