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Під Авдіївкою ЗСУ влаштували чергове побоїще техніки росіян: відео ударів від 47 бригади видео

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13.11.2023, 09:46
Знищення техніки під Авдіївкою
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У районі Авдіївки Збройні Сили України продовжують знищувати техніку й піхоту росіян, які намагаються оточити місто. Відповідне відео уражень опублікувала 47 окрема механізована бригада.

На записі можна побачити знищену бронетехніку й піхоту ворога під Авдіївкою.

Військові заявляють, що результат – це "ювелірна робота" підрозділів.

На записі можна побачити "добивання" FPV-дроном покинутого танка росіян із державним прапором країни-агресорки.

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

  • 9 листопада спікер ЗСУ Штупун повідомив, що росіяни направляють більше авіації на Авдіївку й Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.
  • Авдіївка. З'явилося відео, як артилерія ЗСУ знищувала "дуже цінну" для РФ станцію РЕБ.
  • ГШ: РФ атакувала по всьому сходу, гаряче, як і раніше, біля Авдіївки й Мар'їнки – карта.

Читайте також: Місяць, як Росія штурмує Авдіївку. Залужний назвав кількість втрат окупантів

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасавдіївкавтратинаступ47 бригада

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