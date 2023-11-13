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Под Авдеевкой ВСУ устроили очередное побоище техники россиян: видео ударов от 47 бригады видео

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13.11.2023, 09:46
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В районе Авдеевки Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать технику и пехоту россиян, которые пытаются окружить город. Соответствующее видео поражений опубликовала 47 отдельная механизированная бригада.

На записи можно увидеть уничтоженную бронетехнику и пехоту врага под Авдеевкой.

Военные заявляют, что результат — это "ювелирная работа" подразделений. 

На записи можно увидеть "добивание" FPV-дроном брошенного танка россиян с государственным флагом страны-агрессора. 

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

  • 9 ноября спикер ВСУ Штупун сообщил, что россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — преимущественно применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.
  • Авдеевка. Появилось видео, как артиллерия ВСУ уничтожала "очень ценную" для РФ станцию РЭБ.
  • ГШ: РФ атаковала по всему востоку, горячо по-прежнему возле Авдеевки и Марьинки – карта. 

Читайте также: Месяц, как Россия штурмует Авдеевку. Залужный назвал количество потерь оккупантов

Дмитрий Гриниченко
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