В районе Авдеевки Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать технику и пехоту россиян, которые пытаются окружить город. Соответствующее видео поражений опубликовала 47 отдельная механизированная бригада.
На записи можно увидеть уничтоженную бронетехнику и пехоту врага под Авдеевкой.
Военные заявляют, что результат — это "ювелирная работа" подразделений.
На записи можно увидеть "добивание" FPV-дроном брошенного танка россиян с государственным флагом страны-агрессора.
Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.
Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
- 9 ноября спикер ВСУ Штупун сообщил, что россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — преимущественно применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.
- Авдеевка. Появилось видео, как артиллерия ВСУ уничтожала "очень ценную" для РФ станцию РЭБ.
- ГШ: РФ атаковала по всему востоку, горячо по-прежнему возле Авдеевки и Марьинки – карта.
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