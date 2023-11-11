Командование Сил спецопераций показало видео ударов по средствам радиоэлектронной борьбы противника на Авдеевском направлении. Как сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун в эфире телемарафона, одно из средств было "очень ценным" для россиян.

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В ССО сообщили, что во время разведывательных действий недалеко от Авдеевки операторы обнаружили и идентифицировали два средства РЭБ россиян – комплекс Р-330 "Житель" и станцию Р-934 комплекса "Борисоглебск-2".

Воины ССО скорректировали огонь артиллерийского подразделения Сил обороны по целям противника. В результате ударов одна цель была выведена из строя, а другая – уничтожена.

Командующий Таврического направления Александр Тарнавский сегодня уже сообщал, что уничтоженная под Авдеевкой РЭБ – "Борисоглебск". Он также отметил, что потери врага в живой силе значительно выросли.

Штупун сообщил, что за прошедшие сутки на Таврическом направлении были уничтожены три единицы спецтехники РФ, среди которых "очень ценная для врага" станция РЭБ "Борисоглебск".

Спикер ВСУ также рассказал, что россияне активизировались на Авдеевском направлении и проводят штурмы с применением бронетехники. В бой бросают подразделения, набранные из бывших заключенных.

Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили около 310 650 россиян, 5342 танков, 10 041 боевых бронемашин и тысячи единиц другой вражеской техники.

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