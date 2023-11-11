UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авдеевка. Появилось видео, как артиллерия ВСУ уничтожала "очень ценную" для РФ станцию РЭБ видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 19:32
Видео: ССО
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

Командование Сил спецопераций показало видео ударов по средствам радиоэлектронной борьбы противника на Авдеевском направлении. Как сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун в эфире телемарафона, одно из средств было "очень ценным" для россиян.

В ССО сообщили, что во время разведывательных действий недалеко от Авдеевки операторы обнаружили и идентифицировали два средства РЭБ россиян – комплекс Р-330 "Житель" и станцию Р-934 комплекса "Борисоглебск-2".

Воины ССО скорректировали огонь артиллерийского подразделения Сил обороны по целям противника. В результате ударов одна цель была выведена из строя, а другая – уничтожена.

Командующий Таврического направления Александр Тарнавский сегодня уже сообщал, что уничтоженная под Авдеевкой РЭБ – "Борисоглебск". Он также отметил, что потери врага в живой силе значительно выросли.

Штупун сообщил, что за прошедшие сутки на Таврическом направлении были уничтожены три единицы спецтехники РФ, среди которых "очень ценная для врага" станция РЭБ "Борисоглебск".

Спикер ВСУ также рассказал, что россияне активизировались на Авдеевском направлении и проводят штурмы с применением бронетехники. В бой бросают подразделения, набранные из бывших заключенных.

  • Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили около 310 650 россиян, 5342 танков, 10 041 боевых бронемашин и тысячи единиц другой вражеской техники.

Смотрите также: Авдеевское направление. СБУ показала уничтожение оккупантов и их техники – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкапотерирэбссо

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 