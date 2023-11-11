На півдні знищено станцію РЕБ, втрати РФ у живій силі значно зросли – командувач

На півдні Сили оборони знищили станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебск", артсистеми "Мста-С" і "Гиацинт-С", втрати загарбників у живій силі "значно зросли". Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Знищено станцію РЕБ "Борисоглебск" та артилерійські системи 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гиацинт-С". Втрати ворога у живій силі значно зросли", – написав він.

За добу загальні втрати росіян склали 642 особи, дев'ять окупантів здалися в полон, зауважив командувач.

Учора Тарнавський повідомляв, що втрати окупантів – 433 особи за добу, одного загарбника взяли в полон.

Загалом знищено 53 одиниці військової техніки загарбників, зокрема: сім танків, 11 ББМ, вісім артсистем, дев'ять безпілотників, 15 автомобілів і три одиниці спецтехніки, повідомив він.

Також знищено три склади боєприпасів, ще 37 одиниць військової техніки окупантів пошкоджено, зауважив командувач.

На напрямку росіяни завдали 20 авіаударів, провели 58 боєзіткнень і здійснили 1019 артобстрілів, пише Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1092 вогневих завдання, зазначив він.

Дивіться також: "Вперше задокументовано": ЗСУ знищили рідкісний РЕБ "Борисоглебск-2" – відео з локацією

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили 35 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку, окупанти без успіху штурмували ще на шести напрямках.

За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників, знищили 25 танків, 24 бронемашини та 38 артилерійських систем.

СБУ показала знищення російських загарбників і їх техніки на Авдіївському напрямку – відео влучань дронів.

Читайте також: Київ. Миттєва реакція розрахунків Patriot – збито "Іскандер-М" або С-400 – Повітряні сили

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.