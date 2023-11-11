На півдні знищено станцію РЕБ, втрати РФ у живій силі значно зросли – командувач
На півдні Сили оборони знищили станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебск", артсистеми "Мста-С" і "Гиацинт-С", втрати загарбників у живій силі "значно зросли". Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.
"Знищено станцію РЕБ "Борисоглебск" та артилерійські системи 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гиацинт-С". Втрати ворога у живій силі значно зросли", – написав він.
За добу загальні втрати росіян склали 642 особи, дев'ять окупантів здалися в полон, зауважив командувач.
Учора Тарнавський повідомляв, що втрати окупантів – 433 особи за добу, одного загарбника взяли в полон.
Загалом знищено 53 одиниці військової техніки загарбників, зокрема: сім танків, 11 ББМ, вісім артсистем, дев'ять безпілотників, 15 автомобілів і три одиниці спецтехніки, повідомив він.
Також знищено три склади боєприпасів, ще 37 одиниць військової техніки окупантів пошкоджено, зауважив командувач.
На напрямку росіяни завдали 20 авіаударів, провели 58 боєзіткнень і здійснили 1019 артобстрілів, пише Тарнавський.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1092 вогневих завдання, зазначив він.
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- Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили 35 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку, окупанти без успіху штурмували ще на шести напрямках.
- За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників, знищили 25 танків, 24 бронемашини та 38 артилерійських систем.
- СБУ показала знищення російських загарбників і їх техніки на Авдіївському напрямку – відео влучань дронів.
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