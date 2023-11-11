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Київ. Миттєва реакція розрахунків Patriot – збито "Іскандер-М" або С-400 – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 11:20
Київ. Миттєва реакція розрахунків Patriot – збито
Пускові установки Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Сили оборони знищили ракету, котрою окупанти намагалися атакувати Київ. З'ясовується, якого типу була ракета: "Іскандер-М" або С-400, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук і подякував розрахункам Patriot.

"Зранку 11 листопада окупанти підступно вдарили балістикою по столиці України. Якого типу була ракета – балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400, згодом з’ясуємо", – написав він.

Командувач подякував бойовим розрахункам зенітно-ракетного комплексу Patriot за "миттєву реакцію" в захисті столиці.

Також Олещук висловив подяку всім, хто відбивав атаку дронів-камікадзе типу Shahed уночі 11 листопада.

Інфографіка: Повітряні сили

ДОВІДКА. "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

С-400 "Тріумф" – зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. Була прийнятий на озброєння в Росії у 2007 році. Максимальна дальність – 400 кілометрів. Міноборони РФ називає С-400 одним із ключових елементів ППО. Система також була поставлена до інших країн: Білорусь, Індія, Китай, Туреччина. Пентагон пропонував Анкарі передати ЗРК С-400 до ЗСУ в обмін на зняття санкцій у березні 2023 року. Однак Туреччина відмовилася це робити.
  • Увечері 10 і вночі 11 листопада Сили оборони знищили 19 із 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА й ракетами.
  • Вранці 11 листопада у Києві пролунали вибухи, Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку у столиці. Повітряні сили повідомили, що ППО відбила атаку окупантів.
  • У Київській області вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, також пошкоджене господарське приміщення підприємства. Загиблих і постраждалих немає, влучань у критичну та житлову інфраструктуру не зафіксовано.

Читайте також: Київ. РФ хотіла вдарити ракетою, її збили на підльоті. Попередньо "Іскандер" – КМВА

Артем Джеріпа
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війнаМикола ОлещукPatriotс-400іскандер-м

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